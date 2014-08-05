В Ростове спецназ задержал подозреваемого в продаже сильнодействующих лекарств

Злоумышленник реализовывал "Тропикамид".

В Ростове-на-Дону полицейские пресекли факт незаконного сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Во время акции "проверочная закупка" оперативники выявили факт нелегальной реализации препарата "Тропикамид" с общей массой около 9 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Фигурантом расследования стал 28-летний местный житель. Операция по задержанию проводилась сотрудниками полиции при участии бойцов специального подразделения. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В МВД устанавливают места и способы закупки сильнодействующих лекарств, а также определяются все участники противоправной деятельности.

У жителя Туапсе изъяли 15 кг синтетических наркотиков.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

