По словам очевидцев, в конфликте также участвовали взрослые.

В Волгограде подростки устроили массовую драку. Об этом сообщает издание V1.ru.

Инцидент произошел в Дзержинском районе на улице Симонова. В драке приняли участие около 15 человек. На опубликованных кадрах подростки бьют друг друга руками и ногами. По словам очевидцев, в конфликте также участвовали взрослые. К месту инцидента приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Причина конфликта не уточняется.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали подозреваемых в драке в Парголово.

Видео: Telegram / V1.RU | Новости Волгограда