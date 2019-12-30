В Волгограде накрыли банду лжеюристов

В результате действий преступного сообщества пострадали около 50 человек.

В Волгограде сотрудники МВД задержали 10 участников группы мошенников - юристов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду задержаны 10 участников организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве

По данным МВД трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей создали фирму и арендовали офис, где обустроили "кол-центр". Их сообщники заманивали людей для предоставления разного вида юридических услуг и не выполняли обязательства. Когда обманутые клиенты просили вернуть деньги, они заставляли подписывать акты выполненных работ и обращаться в суд.

От действий преступного сообщества пострадали около 50 человек, в основном пенсионеры и многодетные семьи. Ущерб составил около 30 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, а также в офисе, изъяты магнитные носители информации, документы и черновые записи, визитные карточки, содержащие вымышленные анкетные данные, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело. Троих подельников заключили под стражу.

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