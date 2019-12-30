В Подмосковье полицейские накрыли крупный цех по производству опасной "незамерзайки"

В момент проверки в цеху находились 50 нелегальных трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Сотрудниками МВД в Сергиево-Посадском районе накрыт подпольный цех по производству крупных партий незамерзайки с метиловым спиртом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Сергиево-Посадскому району выявлен цех по производству стеклоомывающей незамерзающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт. Цех по производству опасной "незамерзайки" располагался в промзоне села Глинково в Подмосковье.

В промздании при обыске обнаружены производственные линии, 36 тысяч пятилитровых канистр с готовой продукцией, тару, этикетки. Сотрудниками МВД установлено, что продукция сбывалась возле трасс и на рынках Подмосковья и в соседних областях. В момент спецоперации на производстве задержаны 50 нелегальных мигрантов. Им назначен штраф в размере 5 тысяч каждому с последующим выдворением из страны.

В настоящее время деятельность цеха прекращена. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к организации производства ядовитой незамерзающей жидкости. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

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