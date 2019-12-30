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В Томской области при пожаре погибли 11 человек

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Все погибшие граждане ближнего зарубежья.

В Томской области во время пожара погибли 11 граждан ближнего зарубежья.

ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района Томской области среди ночи, пока все спали. Загорелось одноэтажное деревянное строение. МЧС РФ по Томской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 4 часа 5 минут. Ко времени прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем на площади 208 квадратных метров. 

В 6 часов 35 минут пожар удалось локализовать. При разборе завалов были обнаружены тела 11 человек. Личности погибших устанавливаются. В СМИ сообщается, что в здании жили граждане КНР, Узбекистана и Таджикистана. 

Фото и видео: МЧС РФ по Томской области

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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