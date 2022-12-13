В Волгограде микроавтобус въехал в линию электропередач

В результате ДТП погиб один человек.

В Волгограде микроавтобус Peugeot въехал в линию электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером 27 мая на Университетском проспекте. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил наезд на линию опоры электропередачи.

В результате ДТП погиб один пассажир транспорта. Еще двое человек обратились за медпомощью. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что после смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело.

Видео: Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области