После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело

В массовой аварии столкнулись пять транспортных средств.

Прокуратурой Московской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя самосвала после массового ДТП с пятью машинами, которое произошло на территории Подмосковья, около Мытищ. Соответствующая информация публикуется в официальном Telegram-канале надзорного ведомства. Специалисты напомнил о том, что в автомобильной аварии погиб один человек. Еще один - был ранен. Расследование касается вопроса нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В отношении водителя грузового самосвала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ. пресс-служба Прокуратуры по региону

Автомобиль сбил пешехода в Петроградском районе.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области