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В Волгограде ликвидируют пожар на складе

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Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Волгограде ликвидируют пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля в Советском районе. Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном помещении с пиломатериалами. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвуют 42 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области локализовали пожар в административном здании.

Видео: МЧС России

Теги: волгоград, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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