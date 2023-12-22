Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Волгограде ликвидируют пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля в Советском районе. Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном помещении с пиломатериалами. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвуют 42 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области локализовали пожар в административном здании.

Видео: МЧС России