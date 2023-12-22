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В Ростовской области локализовали пожар в административном здании

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Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Ростовской области локализовали крупный пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля в поселке Дмитриадовка. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работали 43 специалиста и 13 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области произошел пожар в торговом центре.

Видео: МЧС России

Теги: административное здание, мчс россии, пожар, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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