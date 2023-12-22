В тушении огня участвовали 19 специалистов и семь единиц техники.

В Иркутской области произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 28 февраля в поселке Чугунском. Поступило сообщение о возгорании кровли одноэтажного здания. Огонь перекинулся на стоящее рядом трехэтажное здание магазина. Площадь пожара составила 1 080 квадратных метров.

Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении огня участвовали 19 специалистов и семь единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Уфе из пожара спасли 62 человека.

Видео: МЧС России