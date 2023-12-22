В Уфе из пожара спасли 62 человека

Один человек погиб.

В Уфе из пожара в жилом доме спасли 62 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 22 февраля на улице Ферина. На втором этаже многоэтажного дома произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные спасли 62 человека, в том числе 27 детей. Еще 50 человек самостоятельно вышли на улицу.

В тушении огня участвовали 41 специалист и 16 единиц техники. В жилище огнеборцы обнаружили мужчину, который погиб в результате пожара. Причину инцидента устанавливают эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии загорелся строительный магазин.

Видео: МЧС России