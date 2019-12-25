Сотрудникам МЧС пришлось "вызволять" двух пассажиров такси из затопленного участка дороги

Петербуржцы сообщают о подтоплениях проезжей части и подвалов.

Сотрудникам пожарно-спасательного подразделения транспортировали 2 пассажиров, которые находились в такси на подтопленном участке дороги. В МЧС по Петербургу подвели первые итоги непогоды в городе.

По состоянию на 17:00, спасатели 2 раза выезжали на вызовы, связанные с падениями деревьев, 1 раз на помощь коммунальным службам в ликвидации подтоплении участка дороги. В "Водоканал" от горожан поступило 108 обращений о подтоплениях на дорогах и в подвалах.

В ближайшее время из-за неблагоприятного прогноза синоптиков в Петербурге будет режим "Повышенной готовности".

Завтра, 29 июля, в начале ночи и местами днем также ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее петербуржцы поделились кадрами с последствиями ливня в Петербурге.

Фото: Piter.TV