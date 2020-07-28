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Петербуржцы поделились кадрами с последствиями ливня в Петербурге

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С реками на проезжей части будут бороться бригады "Водоканала".

Сегодня, 28 июля, на Петербург обрушился обещанный ливень и гроза. Петербуржцы сообщили о подтоплениях в разных районах города. Так, например, в воде оказался проспект Маршала Казакова, бульвар Новаторов и проспект Энгельса.

Осадки начались около 14 часов дня. При этом, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, особенно сильный дождь и грозу стоит ждать в период с 16 до 19 часов. В городе объявили штормовое предупреждение.

На борьбу с подтоплениями направлены 53 бригады "Водоканала". 

Кроме того, сильный ветер повалил деревья. 

Одним из происшествий сегодняшнего дня стало столкновения электропоездов у станции "Купчинская". В результате пострадал один человек. 

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дождь, ливень, подтопления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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