После столкновения поездов на Малой Балканской пострадал один человек

Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня днем,, 28 июля, на железной дороге во Фрунзенском районе у станции "Купчинская" столкнулись два грузовых электропоезда. Подробности инцидента рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По последней информации, в результате "аварии" с рельс сошли три локомотива и один полувагон. Розлива нефтепродуктов не произошло. Один человек пострадал, его госпитализировали больницу им. Джанелидзе с ушибом грудной клетки. Одного после медицинского осмотра оставили на месте из-за гипертонического криза.

Задержки других электропоездов нет, так как был организован объездной маршрут. На месте работают экстренные службы. О причинах произошедшего пока официальной информации не поступало. По данным источника Piter.TV, один из машинистов проехал на запрещающий сигнал.

Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Ласточки" будут останавливаться на станции Орехово в Ленобласти.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу