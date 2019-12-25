"Ласточки" будут останавливаться на станции Орехово в Ленобласти

Остановка появится с 7 августа. 78 ру

В понедельник, 27 июля, стало известно, что электропоезда "Ласточка" на участке от Петербурга до Кузнечного будут останавливаться на станции Орехово с 7 августа. Об этом сообщили 78.ru.

Подоброе расписание можно посмотреть на вокзале и станциях, а также на официальном сайте АО "Северо-Западной пригородной пассажирской компании". Кроме того, с 31 июля изменят и расписание движения пригородных поездов № 6954 (Дно – Оредеж) и № 6957 (Луга – Великий Новгород).

Ранее мы писали, что в столичной подземке запустили тематический поезд с народными промыслами.

Фото: РЖД