В Владимирской области в массовом ДТП погиб человек

Еще 4 человека получили травмы различной тяжести.

В Петушинском районе Владимирской области на автодороге произошло смертельное массовое ДТП.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает, что на 117 километре трассы М-7 "Волга" около 3 ночи столкнулись 5 автомобилей. В результате ДТП есть погибший, еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что грузовик "Скания" влетел в остановившуюся легковую иномарку "Хендай", которая столкнулась с впереди стоящим автомобилем "Газон Некст". После этого "Скания" столкнулась с попутной грузовой "Газелью", а та врезалась в грузовик "МАН".

В аварии на месте погиб один из пассажиров "Хендай" 1987 ода рождения. Два других пассажира из этой машины 1986 и 1982 годов рождения и водитель с травмами доставили в больницу. Водитель "газели" на амбулаторном лечении.

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Фото:,ВК, ПОДСЛУШАНО Петушки