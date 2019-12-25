В Алтае грузовик насмерть сбил женщину на трассе

Женщина шла по краю трассы в попутном направлении.

На Алтайской трассе под колесами грузовика погибла женщина - пешеход.

Авария произошла сегодня утром, 13 октября, около 7 часов 10 минут по местному времени. Женщина 1966 года рождения шла по краю трассы Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией в попутном транспорту направлении, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на МВД региона.

Грузовик под управлением 45-летнего водителя допустил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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