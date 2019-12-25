В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед

Погибшим детям было всего 4 и 5 лет.

В Иркутской области погибли два маленьких ребенка.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что в эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска у берега образовались кромки льда, которые привлекли маленьких детей. Два мальчика 2015 и 2016 года гуляли у реки одни и вышли на тонкий лед. Оба ребенка провалились и не смогли выбраться.

Их тела в воде обнаружили прохожие. По факту гибели детей следственные органы организовали доследственную проверку.

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