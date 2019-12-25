В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед

В Иркутской области погибли два маленьких ребенка.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что в эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска у берега образовались кромки льда, которые привлекли маленьких детей. Два мальчика 2015 и 2016 года гуляли у реки одни и вышли на тонкий лед. Оба ребенка провалились и не смогли выбраться.
Их тела в воде обнаружили прохожие. По факту гибели детей следственные органы организовали доследственную проверку.
Ранее:На Кубани мужчина убил сожительницу и ее полуторамесячного сына
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все