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В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед
Сегодня, 8:20
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В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед

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Погибшим детям было всего 4 и 5 лет.

В Иркутской области погибли два маленьких ребенка.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что в эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска у берега образовались кромки льда, которые привлекли маленьких детей. Два мальчика 2015 и 2016 года гуляли у реки одни и вышли на тонкий лед. Оба ребенка провалились и не смогли выбраться.

Их тела в воде обнаружили прохожие. По факту гибели детей следственные органы организовали доследственную проверку.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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