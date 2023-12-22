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На Ладожском озере дво ена квадроцикле провалились под лед
Сегодня, 15:09
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На Ладожском озере дво ена квадроцикле провалились под лед

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Спасатели обнаружили пострадавших и доставили на берег.

На Ладожском озере прошла операция по спасению мужчин на квадроцикле. Инцидент произошел на острове Заячий. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Сегодня, 21 марта, двое мужчин  провалились под лед Ладоги. Из воды пострадавшие выбрались самостоятельно. 

На место случившегося прибыли спасатели. Они обнаружили пострадавших и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее мы писали, что на реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера сегодня взрывали лед.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладога, провалились под лед, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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