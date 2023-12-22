На Ладожском озере дво ена квадроцикле провалились под лед

Спасатели обнаружили пострадавших и доставили на берег.

На Ладожском озере прошла операция по спасению мужчин на квадроцикле. Инцидент произошел на острове Заячий. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Сегодня, 21 марта, двое мужчин провалились под лед Ладоги. Из воды пострадавшие выбрались самостоятельно.

На место случившегося прибыли спасатели. Они обнаружили пострадавших и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее мы писали, что на реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера сегодня взрывали лед.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО