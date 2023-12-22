На реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера сегодня взрывали лед

Сегодня, 21 марта, на реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера взрывали лед. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
В областном комитете правопорядка и безопасности поясняют: ослабление ледового покрытия нужно, чтобы без последствий для жителей, безаварийно, без заторов пропустить весеннее половодье.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Работы соответствуют экологическим нормам. Перед микровзрывом распугали рыбу, чтобы особи не погибли. За безопасностью в акватории следили спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
С 21 по 28 марта в Ленобласти будут проходить работы по разрушению льда. Планируется ослабить лед на шести затороопасных участках. Общая площадь взрываемых ледовых полей составит 12 тыс. "квадратов".
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Видео: Telegram / Админка Ленобласти
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