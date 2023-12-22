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На реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера сегодня взрывали лед

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С 21 по 28 марта в Ленобласти будут проходить работы по разрушению льда.

Сегодня, 21 марта, на реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера взрывали лед.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В областном комитете правопорядка и безопасности поясняют: ослабление ледового покрытия нужно, чтобы без последствий для жителей, безаварийно, без заторов  пропустить весеннее половодье. 

Пресс-служба администрации Ленобласти

Работы соответствуют экологическим нормам. Перед микровзрывом распугали рыбу, чтобы особи не погибли. За безопасностью в акватории следили спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

С 21 по 28 марта в Ленобласти будут проходить работы по разрушению льда. Планируется ослабить лед на шести затороопасных участках. Общая площадь взрываемых ледовых полей составит 12 тыс. "квадратов".

Ранее мы писали, что в Волосовском районе на видео попала группа косуль.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: ладога, река свирь, свирская губа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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