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В Вистино заложат сад сирени и часовню к 800-летию Александра Невского
Сегодня, 12:48
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В Вистино заложат сад сирени и часовню к 800-летию Александра Невского

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На территории Никольского скита Александро-Невской Лавры в Вистино 20 августа состоится торжественная церемония закладки сада сирени.

В Вистино Ленобласти заложат сад сирени и часовню к 800-летию Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На территории Никольского скита Александро-Невской Лавры в Вистино 20 августа состоится торжественная церемония закладки сада сирени "Александровский" и будущей часовни к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Сад Александровский" будет посвящен подвигу русского народа в Великой Отечественной войне. В саду будет посажено 200 кустов сирени, сорта сформируют по тематическим дорожкам. Например, тема Великой Отечественной войны будет представлена сортами "Маршал Жуков", "Маршал Конев", "Маршал Малиновский", "Ольга Берггольц", "Говорит Ленинград", "Дорога жизни" и др.

Также Ленобласть присоединяется к акции "Письмо Победы".

Фото: pexels

Теги: сирень, часовня, яблочный спас
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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