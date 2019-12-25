Ленобласть присоединяется к акции "Письмо Победы"

В преддверии дня окончания Второй Мировой войны участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» предлагают написать письма ветеранам, которые были на передовой до последних дней и сражались с Японией.

Жители Ленобласти могут присоединиться к добровольческой акции "Письмо Победы" и поблагодарить ветеранов за их подвиг. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Сделать это можно будет несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или направив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

В 2020 году такой формат поздравления ветеранов был выбран одним из самых трогательных и подходящих, и акция получила продолжение в 2021 году. За 8 месяцев россияне и жители других государств написали для героев более 200 тысяч писем.

В преддверии дня окончания Второй Мировой войны участники Всероссийского движения "Волонтеры Победы" предлагают написать письма ветеранам, которые были на передовой до последних дней и сражались с Японией.

Ранее добровольцы Ленобласти попали в топ-10 российских волонтерских организаций.

Фото: пресс-служба правительства региона.