В Высоцке завершают благоустройство набережной

Благоустроена территория, установлены тренажеры, укреплена береговая линия.

В Высоцке работы по благоустройству набережной по программе "Комфортная среда" находятся на завершающем этапе. Как сообщила администрация Выборгского района, уже благоустроена территория: построены тротуары, установлены тренажеры, фонари, скамейки, оборудована детская зона.

Помимо этого, с сохранением уже существующего озеленения, ведутся работы по обновлению зеленой зоны набережной по улице Портовой.

Цель концепции благоустройства набережной – создание современного облика города.

Ранее мы написали о том, что в Выборге наградили председателя общественно-координационного совета по ЖКХ.

Фото: администрация МО "Выборгский район"