В Выборге наградили председателя общественно-координационного совета по ЖКХ

За добросовестную многолетнюю общественную деятельность в области ЖКХ Благодарственным Письмом главы администрации МО «Выборгский район» награжден Сергей Балабанов.

30 сентября на заседании выборгского общественно-координационного совета по ЖКХ за многолетнюю общественную деятельность награжден председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов. Благодарственное Письмо главы администрации МО "Выборгский район" вручил заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко.

Общественно-координационный совет по ЖКХ создан Постановлением главы администрации МО Выборгский район" № 781 от 16.03.16 г. Практически сразу его возглавил Балабанов Сергей Владимирович.

Неоднократно Общественный совет выходил с инициативами на региональный уровень: Общественный совет по ЖКХ 47 региона, Общественную палату Ленинградской области, представляя интересы граждан.

Ранее мы сообщили о том, что школьники поселка Советский овладеют новыми технологиями в центре "Точка роста".

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО