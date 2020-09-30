Школьники поселка Советский овладеют новыми технологиями в центре «Точка роста»

Ребята смогут освоить технологии виртуальной и дополненной реальности, попробовать себя в 3D-моделировании, программировании и робототехнике.

29 сентября в поселке Советский Выборгского района открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В рамках национального проекта "Образование" в 2020 году в России открылось 2950 таких центров. Три из них в Выборгском районе – в школе поселка Каменка, Советском и Гончаровском поселках.

Как рассказали организаторы, в "Точках роста" ребята изучают такие предметы, как "Информатика", "Технология", "ОБЖ" на самом передовом оборудовании, а также посещают различные кружки.

В современных условиях дети с раннего возраста пользуются компьютерами и смартфонами. Научиться со школьной скамьи использовать 3D принтер и квадрокоптер - очень полезно и в будущей жизни пригодится. Юрий Караниди, руководитель центра "Точка роста" поселка Советский.

Поздравил школьников с открытием нового места для развития своих способностей глава Советского поселения Андрей Некрасов.

Чем больше мы будем вовлекать молодежь, детей в такие центры, как "Точка роста", тем меньше времени у них останется на вандализм, так мы будем развивать культуру. Андрей Некрасов, глава МО "Советское городское поселение".

Центр разместился в двух обновлённых кабинетах, в которых будут проходить уроки и факультативные занятия.

