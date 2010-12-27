В Высоцке теперь есть Карлсон, который живет на крыше

Он держит банку варенья и приветственно машет рукой.

В Высоцке Выборгского района в своем дворе из подручных средств Эдуард Терентьев продолжает создавать сказочных геров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Высоцка.

Теперь Эдуард Терентьев поселил на крыше своего гаража Карлсона. Но не только он один радует жителей Высоцка креативными работами. Во дворе Татьяны Жигловой обрела свой дом супружеская пара домовых и выросли большие грибы. Все персонажи выполнены вручную, с любовью и фантазией. Все работы особенно ценят родители, у которых есть маленькие дети.

Дети очень любят рассматривать всю эту красоту, спасибо. Анна Касаткина, мама двоих детей

Ранее мы рассказывали, что во дворе Эдуарда Терентьева появились черепаха с золотым ключиком, трехголовый дракон, царевна-лягушка с заветной стрелой, ослики с поклажей. Но самый интересный персонаж – волк из мультфильма "Жил - был пёс".

Фото: пресс-служба администрации Высоцка