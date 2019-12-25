В Высоцке пройдет общегородской субботник с соблюдениями санитарных норм

Участники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

В субботу, 25 апреля, жители Высоцка могут принять участие в субботнике при условии соблюдения мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МО "Высоцкое городское поселение".

Мероприятие начнется в 11:00. Необходимый инвентарь с соблюдением всех необходимых во время эпидемии предосторожностей выдадут по адресу: улица Портовая, 9.

Во время уборки города участникам необходимо разделиться на группу не более 10 человек и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Кроме того, на субботнике запрещается присутствовать гражданам старше 65 лет.

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Фото: Pixabay