В Выборге продолжается благоустройство сквера Победы

Завершена планировка территории.

В Выборге на пересечении улицы Гагарина и проспекта Победы идет строительство нового сквера. На данный момент рабочим удалось завершить планировку территории и снять строительный грунт. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского района.

Напомним, что ОРО "ДСК 47" приступило к строительству сквера Победы в Южном микрорайоне города еще в начале апреля. Место было выбрано по итогам опроса жителей и конкурса в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Открытие сквера запланировано на август. На его территории появится 8-ми метровое фотопанно "Бессмертный полк".

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО