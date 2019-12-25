В Высоцке планируют построить новое пожарное депо

В настоящий момент местная администрация уже определилась с участком под строительство.

На прошедшем заседании комиссии по законности и правопорядку на обсуждение был поднят вопрос о строительстве в Высоцке нового пожарного депо. Глава администрации МО "Высоцкое городское поселение" Сергей Сахаровский выступил с докладом, в котором отметил острую необходимость строительства.

По его словам, это не только обеспечит пожарную безопасность Высоцка и 15 населенных пунктов, в которых проживает от 15 до 25 тысяч человек.

Депутат областного законодательного собрания по Выборгскому одномандатному округу №1, член постоянной комиссии по законности и правопорядку Михаил Макаров отметил, что на заседании также обсуждались важные вопросы, проекты и изменения в областных законах, касающиеся всех жителей Ленинградской области. В частности, меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, вопросы охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции и другие.

"Безусловно, для жителей Выборгского района, особенно Высоцка, строительство нового пожарного депо – важное и необходимое событие. Отрадно, что инициативу поддержали как областные депутаты от Выборгского района Ильдар Гилязов и Павел Воробьев, так и руководители профильных ведомств. Комиссия, возглавляемая Олегом Петровым, приложит максимально возможные усилия для успешной реализации проекта"

- подчеркнул Михаил Макаров.

В настоящий момент местная администрация уже определилась с участком под строительство нового депо. Планируется направить обращение к губернатору Ленинградской области с предложением включить объект в инвестиционную программу.

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Фото: vk.com/m_makarov47