Как будут работать детские досуговые центры в «красной» зоне

В парках развлечений и детских центрах должно сократиться количество посетителей.

9 октября Александр Дрозденко подписал постановление, по которому парки развлечений в "красной" зоне теперь могут работать только на улице. Посетители в обязательном порядке должны использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, детские развлекательные центры и игровые комнаты могут работать, если соблюдается условие - не более одного человека на 4 кв. метра и не более 12 человек в общем.

Отметим, что на сегодняшний день в "красной" зоне находятся Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

Ранее мы написали о том, что кинотеатры и салоны красоты будут работать при заполняемости до 50%.

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