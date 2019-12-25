Как будут работать детские досуговые центры в «красной» зоне

9 октября Александр Дрозденко подписал постановление, по которому парки развлечений в "красной" зоне теперь могут работать только на улице. Посетители в обязательном порядке должны использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, детские развлекательные центры и игровые комнаты могут работать, если соблюдается условие - не более одного человека на 4 кв. метра и не более 12 человек в общем.
Отметим, что на сегодняшний день в "красной" зоне находятся Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
Ранее мы написали о том, что кинотеатры и салоны красоты будут работать при заполняемости до 50%.
Фото: Pixabay
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