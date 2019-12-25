  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Кинотеатры и салоны красоты будут работать при заполняемости до 50%
Сегодня, 11:43
38
Veskathy

Кинотеатры и салоны красоты будут работать при заполняемости до 50%

0 0

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ленинградской области.

Правительство Ленобласти внесло изменения в постановление о реализации мер против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 

Теперь в "красной" и "желтой" зонах кинотеатрам, салонам красоты, парикмахерским разрешено работать только при условии заполняемости не более 50%. Также при ожидании оказания услуг необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. 

Изменения коснулись и учреждений дополнительного образования. На занятиях в Домах культуры может находиться не более 12 человек в группе. 

В МФЦ теперь можно попасть только по предварительной записи. По-прежнему необходимо использовать маски в общественных местах.

Отметим, что изменения вступили в силу с 8 октября.

Ранее мы сообщили о том, что Выборг включат в общеевропейскую сеть велосипедных трасс "ЕвроВело".

Фото: Pixabay

Теги: выборг, коронавирус, ограничения
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии