Выборг включат в общеевропейскую сеть велосипедных трасс «ЕвроВело»

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Заседание вел заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.
Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал об организации велосипедных маршрутов и об этапах реализации проекта. Так, проект подразумевает 5 этапов. В рамка первого этапа реконструируют существующие велотрассы на Батарейной горе. Эти маршруты соединят с велодорожкой на Смоляном мысе.
Маршрут "ЕвроВело", будет проходить через Выборг, Приморск и Рощино. В перспективе эти веломаршруты включат в общеевропейский "ЕвроВело".
Ранее мы написали о том, что на ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все