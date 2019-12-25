Выборг включат в общеевропейскую сеть велосипедных трасс «ЕвроВело»

Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал об организации велосипедных маршрутов и об этапах реализации проекта.

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Заседание вел заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал об организации велосипедных маршрутов и об этапах реализации проекта. Так, проект подразумевает 5 этапов. В рамка первого этапа реконструируют существующие велотрассы на Батарейной горе. Эти маршруты соединят с велодорожкой на Смоляном мысе.

Маршрут "ЕвроВело", будет проходить через Выборг, Приморск и Рощино. В перспективе эти веломаршруты включат в общеевропейский "ЕвроВело".

Ранее мы написали о том, что на ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ.

Фото: администрация МО "Выборгский район"