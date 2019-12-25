  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Выборг включат в общеевропейскую сеть велосипедных трасс «ЕвроВело»
Сегодня, 14:08
54
Veskathy

Выборг включат в общеевропейскую сеть велосипедных трасс «ЕвроВело»

0 0

Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал об организации велосипедных маршрутов и об этапах реализации проекта.

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Заседание вел заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько. 

Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал об организации велосипедных маршрутов и об этапах реализации проекта. Так, проект подразумевает 5 этапов. В рамка первого этапа реконструируют существующие велотрассы на Батарейной горе. Эти маршруты соединят с велодорожкой на Смоляном мысе. 

Маршрут "ЕвроВело", будет проходить через Выборг, Приморск и Рощино. В перспективе эти веломаршруты включат в общеевропейский "ЕвроВело".

Ранее мы написали о том, что на ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ.

Фото: администрация МО "Выборгский район" 

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии