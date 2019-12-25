На ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ

Такая мера нужна, чтобы не задерживать пассажиропоток и уменьшить контакты пассажиров между собой.

На железнодорожном вокзале предложено организовать свободный выход с платформ. Такая мера связана с большим наплывом приезжающих в Выборг гостей в выходные дни из Санкт-Петербурга, где, как и по всему региону, наблюдается резкий рост заболевания. Этот вопрос подняли участники прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусом, который состоялся в администрации Выборгского района 6 октября.

Так, чтобы не задерживать пассажиропоток и уменьшить контакты пассажиров между собой, нучастники заседания предложили организовать выход без прохождения турникета.

Отметим, что в электропоездах проходит дезинфекция по прибытии в Выборг и перед отправлением. Также регулярно по системе оповещения сообщается о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

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Фото: газета "Выборг"