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На ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ
Сегодня, 10:59
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Veskathy

На ЖД вокзале в Выборге планируют сделать свободный выход с платформ

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Такая мера нужна, чтобы не задерживать пассажиропоток и уменьшить контакты пассажиров между собой.

На железнодорожном вокзале предложено организовать свободный выход с платформ. Такая мера связана с большим наплывом приезжающих в Выборг гостей в выходные дни из Санкт-Петербурга, где, как и по всему региону, наблюдается резкий рост заболевания. Этот вопрос подняли участники прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусом, который состоялся в администрации Выборгского района 6 октября.

Так, чтобы не задерживать пассажиропоток и уменьшить контакты пассажиров между собой, нучастники заседания предложили организовать выход без прохождения турникета. 

Отметим, что в электропоездах проходит дезинфекция по прибытии в Выборг и перед отправлением. Также регулярно по системе оповещения сообщается о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Ранее мы написали о том, что в Высоцке завершают благоустройство набережной.

Фото: газета "Выборг"

 

Теги: выборг, жд вокзал, коронавирус
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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