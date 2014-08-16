В Парголово построили новое пожарное депо: здание показали с высоты птичьего полета

С воздуха заметно, что комплекс включает двухэтажный корпус и учебную башню.

В Парголово завершено строительство современного пожарного депо на четыре автомобиля. Объект на Легковой улице, 11, стр. 1 представили с высоты — панорамные кадры позволяют увидеть не только само здание, но и его расположение в жилом квартале. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С воздуха заметно, что комплекс включает двухэтажный корпус и учебную башню, где пожарные смогут отрабатывать действия на высоте и сушить рукава после выездов. Рядом организованы удобные подъезды для спецтехники.

Внутри предусмотрены просторные гаражные боксы с высокими воротами, зона технического обслуживания с осмотровой ямой и хозяйственные помещения. Для сотрудников оборудованы комнаты отдыха, помещение для приема пищи, спортивная зона с тренажерами и даже сауна. В рабочих помещениях много естественного света.

Новое депо рассчитано на обслуживание активно застраиваемых территорий Парголово. Появление такого объекта должно сократить время прибытия пожарных расчетов и повысить уровень безопасности в районе.

Видео: портал "Строительный Петербург"