В Высоцке благоустроят побережье

Работы будут выполнены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Этим летом участие в программе "Формирование комфортной городской среды" принимает Высоцкое поселение Выборгского района. Вдоль Портовой улице в Высоцке планируют обустроить комфортную набережную для отдыха горожан и туристов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации

Выбор в пользу благоустройства береговой линии сделали сами местные жители еще в сентябре прошлого года. Муниципальная комиссия согласилась с таким решением.

Отметим, что указанная территория имеет площадь в 1,4 Га. Работы по созданию набережной начнутся с укрепления береговой линии: далее специалисты оборудуют спуск для лодок, тротуары, парковку, установят спортивные тренажеры, урны, лавочки и объекты освещения.

Ранее мы рассказали о том, что в Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО