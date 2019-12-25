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В Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора"
Сегодня, 12:32
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lizapoluda

В Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора"

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На защиту экологии вышли более 50 человек.

В Приморске состоялась молодежная акция "Мы за мир без мусора". В ней приняли участие более 50 юношей и девушек, которые избавили от отходов прибрежную территорию Финского залива. 


Большую часть найденного мусора составил пластик, полиэтиленовые пакеты, картон, бумага. Все отходы были утилизированы. 
Организаторы акции отметили, что в уборке приняли участие инициативные молодые люди, которых объединил лозунг "Кто, если не мы?". Первыми инициативу в организации проявили губернаторского участники молодежного трудового отряда Приморска. 
Добавим, что экологические акции в городе проходят регулярно. 
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пециалисты благоустраивают двор на улице Гагарина, 37.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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