В Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора"

На защиту экологии вышли более 50 человек.

В Приморске состоялась молодежная акция "Мы за мир без мусора". В ней приняли участие более 50 юношей и девушек, которые избавили от отходов прибрежную территорию Финского залива.



Большую часть найденного мусора составил пластик, полиэтиленовые пакеты, картон, бумага. Все отходы были утилизированы.

Организаторы акции отметили, что в уборке приняли участие инициативные молодые люди, которых объединил лозунг "Кто, если не мы?". Первыми инициативу в организации проявили губернаторского участники молодежного трудового отряда Приморска.

Добавим, что экологические акции в городе проходят регулярно.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пециалисты благоустраивают двор на улице Гагарина, 37.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО