Специалисты коммунальной системы Гатчинского района выполнили откачку загрязненных стоков.

Жители Вырицы сообщили об аварии на канализационной насосной станции поселка, принимающей хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и социальных объектов. Сотрудники Росприроднадзора проверили воду в дренажной канаве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что стоки коричневого цвета с запахом канализации поступали в канаву, которая находится по периметру поселка. На данный момент излив прекращен. Однако вода в канаве продолжает неприятно пахнуть и выглядит грязной. Жители опасаются, что коммунальные стоки могут попасть в реку Оредеж.

В момент осмотра специалисты коммунальной системы Гатчинского района выполнили откачку загрязненных стоков. Кроме того, сотрудники "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" отобрали пробы в дренажной канаве. Воду проверят на содержание нефтепродуктов, фенолов, металлов и органических соединений.

После получения результатов лабораторного исследования Северо-Западное Управление Росприроднадзора примет процессуальное решение.

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Видео: Телеграм / Северо-Западное Управление Росприроднадзора