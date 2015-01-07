Ленобласть выплатит 99% компенсации обманутым дольщикам

Теперь требуется решение Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий.

Правительство Ленинградской области готово профинансировать 99% суммы, необходимой на выплату компенсаций дольщикам 20 проблемных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации 5 декабря.

Решение было особенно непростым, ведь суммы компенсаций рассчитываются исходя из рыночных цен. Нагрузка на бюджет колоссальная. Евгений Барановский, зампредседателя областного правительства

По словам Барановского, теперь требуется решение Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий, чтобы запустить механизм выплаты компенсаций. Данное решение могут принять в кратчайшие сроки, и тогда граждане смогут начать получать положенные им денежные выплаты.

Также в этом году в Петербурге закроют проблему обманутых дольщиков.

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Фото: pxhere