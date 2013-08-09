В этом году в Петербурге закроют проблему обманутых дольщиков

Планируется ввести в эксплуатацию последние 150 тысяч квадратных метров проблемного жилья.

В 2023 году проблема обманутых дольщиков в Петербурге будет полностью закрыта. Об этом во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил вице-губернатор Николай Линченко.

Как отметил портал "Строительный Петербург", вице-губернатор напомнил, что ещё несколько лет назад в Северной столице было более миллиона квадратных метров проблемного жилья.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию последние 150 тысяч квадратных метров проблемного жилья.

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Фото: Piter.tv