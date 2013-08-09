  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году в Петербурге закроют проблему обманутых дольщиков
Сегодня, 10:32
122
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В этом году в Петербурге закроют проблему обманутых дольщиков

0 0

Планируется ввести в эксплуатацию последние 150 тысяч квадратных метров проблемного жилья.

В 2023 году проблема обманутых дольщиков в Петербурге будет полностью закрыта. Об этом во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил вице-губернатор Николай Линченко.

Как отметил портал "Строительный Петербург", вице-губернатор напомнил, что  ещё несколько лет назад в Северной столице было более миллиона квадратных метров проблемного жилья.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию последние 150 тысяч квадратных метров проблемного жилья.

Ранее на Piter.tv: В следующем году на Южном намыве построят две школы и детский сад.

Фото: Piter.tv

Теги: дольщики, николай линченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии