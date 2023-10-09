Капремонт проводился последний раз в 1917 году.

В Вырице откроется ветеринарный участок 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Планируется торжественное открытие после капитального ремонта участка станции по борьбе с болезнями животных. На открытие приедет председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Известно, что капремонт проводился последний раз в 1917 году. Здесь выполнили реконструкцию, открылась ветеринарная аптека.

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