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В Вырице откроется ветеринарный участок 11 июня
Сегодня, 16:44
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В Вырице откроется ветеринарный участок 11 июня

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Капремонт проводился последний раз в 1917 году.

В Вырице откроется ветеринарный участок 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

Планируется торжественное открытие после капитального ремонта участка станции по борьбе с болезнями животных. На открытие приедет председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко. 

Известно, что капремонт проводился последний раз в 1917 году. Здесь выполнили реконструкцию, открылась ветеринарная аптека. 

Ранее мы писали, что неизвестные похитили корги у жительницы Петергофа.

Фото: Pxhere

Теги: ветеринарный участок, вырица, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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