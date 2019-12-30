В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

Выяснилось, что мужчины повздорили в Рождество.

В Гатчинском районе мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 7 января. В отделение гатчинской полиции позвонил 28-летний мужчина. Он рассказал, что в поселке Вырица у дома 44 по Оредежской улице мужчина открыл стрельбу из пистолета. После этого преступник скрылся с места преступления, а пострадавший самостоятельно отправился в больницу. Полицейские опросили очевидцев и начали разыскивать подозреваемого.

В результате сотрудники полиции около 11:00 у дома 25 по улице Жертв Революции задержали 33-летнего злоумышленника. Оказалось, что мужчина безработный. Правоохранительные органы выясняют обстоятельство произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 213-ой УК РФ (Хулиганство). Мужчине назначена подписка о невыезде.

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