Традиционное мероприятие состоится 26 января 2020 года.

Зимний марафон "Дорога жизни" ограничит движение транспорта. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальной сети ВКонтакте в группе "Дорога жизни - 51-й международный марафон"

Спринтеры побегут дистанцию в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Организаторы мероприятия обращаются к автомобилистам, с просьбой заранее планировать свой маршрут. Ограничения вводятся в период с 11:00 до 17:30. Дистанцию будут открывать поэтапно. На участках марафона организуют специальные машины экстренных служб.

Старт дистанции намечен у памятника "Разорванное кольцо" на Ладожском озере. Финишем для участников марафона станет монумент "Цветок жизни".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в нескольких жилых домах в микрорайоне Ручьи отключилось электричество.

Фото: ВКонтакте / "Дорога жизни - 51-й международный марафон"