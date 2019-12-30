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Зимний марафон "Дорога жизни" ограничит движение транспорта
Сегодня, 17:17
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Зимний марафон "Дорога жизни" ограничит движение транспорта

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Традиционное мероприятие состоится 26 января 2020 года.

Зимний марафон "Дорога жизни" ограничит движение транспорта. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальной сети ВКонтакте в группе "Дорога жизни - 51-й международный марафон"

Спринтеры побегут дистанцию в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Организаторы мероприятия обращаются к автомобилистам, с просьбой заранее планировать свой маршрут. Ограничения вводятся в период с 11:00 до 17:30. Дистанцию будут открывать поэтапно. На участках марафона организуют специальные машины экстренных служб.

Старт дистанции намечен у памятника "Разорванное кольцо" на Ладожском озере. Финишем для участников марафона станет монумент "Цветок жизни".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в нескольких жилых домах в микрорайоне Ручьи отключилось электричество.

Фото: ВКонтакте / "Дорога жизни - 51-й международный марафон"

Теги: дорога жизни, зимний марафон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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Сегодня 17:51

Спринтеры - это те, кто бегает 100-200м. Исправьте на спортсмены.

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