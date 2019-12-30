В нескольких жилых домах в микрорайоне Ручьи отключилось электричество

Причиной тому стало технологическое нарушение.

Около десяти жилых многоэтажек остались без света в Красногвардейском районе днем 8 января, сообщила "Фонтанка.ру".

В пресс-службе "Ленэнерго" сообщили, что это произошло из-за технологического нарушения на линии 10 кВ. После сообщения об инциденте на место выехала бригада, ведутся ремонтные работы. В компании пообещали в ближайшее время вернуть электроснабжение в жилые дома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали подозреваемую, которая сообщила о минировании поезда Петербург – Архангельск.

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