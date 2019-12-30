  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В нескольких жилых домах в микрорайоне Ручьи отключилось электричество
Сегодня, 16:55
134
nadezhda_sib

В нескольких жилых домах в микрорайоне Ручьи отключилось электричество

0 0

Причиной тому стало технологическое нарушение.

Около десяти жилых многоэтажек остались без света в Красногвардейском районе днем 8 января, сообщила "Фонтанка.ру".

В пресс-службе "Ленэнерго" сообщили, что это произошло из-за технологического нарушения на линии 10 кВ. После сообщения об инциденте на место выехала бригада, ведутся ремонтные работы. В компании пообещали в ближайшее время вернуть электроснабжение в жилые дома. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали подозреваемую, которая сообщила о минировании поезда Петербург – Архангельск. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии