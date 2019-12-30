Полицейские задержали подозреваемую, которая сообщила о минировании поезда Петербург – Архангельск

Женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Ночью 8 января пассажиров поезда "Санкт-Петербург – Архангельск" пришлось эвакуировать. Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность женщины, которая могла сообщить об опасном предмете, рассказали в ведомстве.

Сообщение поступило 8 января в 01:15. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители по горячим следам выявили и задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница Архангельска 1961-го года рождения. Было установлено, что она находилась в нетрезвом состоянии.

По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пассажирам поезда "Петербург – Архангельск" пришлось простоять на морозе из-за звонка о "минировании".

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