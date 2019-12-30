Ночью в Соколе эвакуировали поезд сообщением "Петербург - Архангельск"

Спецслужбы остановили железнодорожный состав на станции Сухона.

Пассажиры поезда "Петербург – Архангельск" стояли на морозе из-за звонка о "минировании". В РЖД уточнили, что поезд прибудет вовремя или с небольшим опозданием. Об этом пишет Эхо Севера со ссылкой на перевозчика.

Время стоянки поезда составило два часа. Пассажир поезда №10 рассказал, что в 2:20 проводники начали будить людей с просьбами надеть куртки и взять паспорта. Некоторые граждане покидали состав в пижамах и шортах. Паники не было, но вокзал не смог вместить всех пассажиров.

По данным РЖД к станции Летнеозерская состав подходил с опозданием в 1 час 6 минут. Следующей остановкой будет Обозерская. Как правило поезда стоят там долго, но перевозчик условился сократить время стоянки до минимума.

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