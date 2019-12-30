На момент совершения преступления женщина находилась в отъезде.

В Петербурге неизвестные обворовали женщину почти на 380 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О краже стало известно 7 января. В полицию пришла 59-летняя собственница квартиры, расположенной в доме №52 по улице Орджоникидзе. Она рассказала, что в период с 10:00 3 января до 14:50 7 января проник неизвестный злоумышленник. По версии потерпевшей он отжал кухонное окно и украл у нее ювелирные украшения, 350 долларов и 750 евро.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы объявили злоумышленника в федеральный розыск.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Комендантском проспекте пешеход попал под колеса иномарки.

Фото: Piter.TV