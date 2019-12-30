По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

На Комендантском проспекте пешеход попал под колеса иномарки. Об этом сообщили подписчики социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб.

Об инциденте стало известно 8 января. Авария произошла недалеко от дома №51/1. Молодой человек перебегал через дорогу. Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, не заметила парня. Из-за ДТП на данном участке дороги движение затруднено.

Парень отделался легкими травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Колпино медики борются за жизнь избитой и отравленной девушки.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб