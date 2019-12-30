Несовершеннолетняя девушка была найдена на улице. Полицейские незамедлительно передали её в руки врачей.

В Колпино медики борются за жизнь избитой и отравленной девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 января. Наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил девушку у дома №38, расположенного на проспекте Ленина. Пострадавшая была госпитализирована. Выяснилось, что девушка является подопечной одного из центров содействия семейному воспитания и учится в колледже на первом курсе.

Врачи диагностировали травмы головы и ушибы по всему телу. Кроме того, несовершеннолетняя пациентка была отравлена неизвестным веществом. Самостоятельно девушка не смогла рассказать о случившемся. Правоохранительные органы проводят проверку.

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