В Вырице 36-летний мигрант отнял телефон у 15-летнего подростка

Стражи порядка уже задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 21 октября, в Гатчинском районе Ленобласти неизвестный, применив физическую силу, украл у школьника смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 23 октября.

Инцидент произошел в поселке Вырица на Футбольной улице у дома № 29. Мужчина отнял телефон у 15-летнего подростка и убежал.

58-летняя мать мальчика написала заявление в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). По горячим следам стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в преступлении.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенник развел 85-летнюю пенсионерку из Петербурга на 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv