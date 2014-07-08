Мошенник развел 85-летнюю пенсионерку из Петербурга на 100 тыс. рублей

Мужчина пришел в квартиру к пожилой женщине и рассказал, что ее дочь попала в ДТП. У бабушки он потребовал деньги "на защиту".

В пятницу, 22 октября, в полицию Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка, которая рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенника. Пожилая женщина отдала неизвестному 100 тыс. рублей, чтобы спасти дочь, которая "попала в ДТП". Об этом Piter.tv cообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, когда на телефон 85-летней женщины позвонил неизвестный и представился доброжелателем. Мужчина объяснил собеседнице, что ее дочь попала в аварию и ей срочно нужна крупная сумма денег "на защиту". Пенсионерка договорилась с молодым человеком, что тот приедет за средствами в ее квартиру на Гражданском проспекте. Мошенник прибыл по адресу и забрал 100 тыс. рублей.

Уже вечером 85-летняя женщина выяснила, что стала жертвой злоумышленника. Она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное по факту инцидента.

Известно, что мужчина был одет в черное пальто, темные брюки и черную обувь. На голове - белая кепка. На вид ему 30-35 лет. Поиски продолжаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка хотела отменить подписку в онлайн-кинотеатре и потеряла почти 20 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv